Краснодар, , 13:13 — REGNUM Мэр Краснодара Евгений Первышов вступился за десятилетнего мальчика, устроившего пожар в раздевалке школы №49 29 января. Заявление мэра распространила его пресс-служба.

«Мальчику всего 10 лет, он учится в четвертом классе. Это еще ребенок, и случившееся, уверен, — сильный эмоциональный стресс и для него, и, конечно, для всей семьи. Это случилось в школе, задача которой — воспитание, а значит — в этом есть доля и нашей ответственности. Теперь важно, чтобы все сделали правильные выводы. Нельзя судить о ребенке по одному неправильному поступку. Важно, чтобы он не стал изгоем, и это событие не испортило ему будущее. Думаю, что правильно всем настроиться на помощь и поддержку», — отметил Первышов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 января около 10:55 в школе №49 сработала пожарная сигнализация — загорелись вещи учеников в гардеробе. Все ученики были эвакуированы, никто не пострадал. Как позже выяснилось, одежду случайно поджёг четвероклассник и, испугавшись, убежал. Глава Краснодара уже предложил возместить ущерб за испорченную верхнюю одежду учеников.

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