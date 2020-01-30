Уфа, , 13:13 — REGNUM На 40 процентов снизилась преступность в жилом районе Инорс Уфы за год. Об этом 30 января сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в социальной сети.

По его словам, снижение преступности произошло в результате проведения профилактических мероприятий. В Инорсе были освещены улицы и дворы, а также установлены камеры видеонаблюдения. Кроме этого, в районе был открыт пункт полиции и увеличено количество патрулей.

«Прошел год. Преступность снизилась на 40%! Это — работает», — сообщил Хабиров в социальной сети.

По словам главы Башкирии, подобная практика будет распространена по всей территории Башкирии.

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