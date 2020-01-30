Москва, , 13:18 — REGNUM Задержавшие журналиста Ивана Голунова полицейские входили в состав преступной группы, заявил представитель следствия 30 января в Басманном суде Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие установило, что возглавлял преступную группу начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков УМВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Ляховец и другой бывший полицейский Роман Феофанов незаконно купили наркотики и подложили их в рюкзак и квартиру Голунова.

Таким образом экс-полицейские намеревались незаконно привлечь журналиста к уголовной ответственности, сказал следователь.

Адвокат Феофанова заявил, что постановление об обыске у Голунова подписал бывший глава УВД по ЗАО Москвы генерал-майор полиции Андрей Пучков за неделю до инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января пятерым бывшим полицейским предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в рамках дела Голунова. Все они отрицают вину.

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