Москва, , 13:17 — REGNUM Депутаты Московской городской думы получат возможность контролировать угрозу радиационного загрязнения при строительстве Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Об этом заявила депутат законодательного собрания столицы Людмила Стебенкова («Единая Россия») на круглом столе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, из числа представителей каждой фракции Мосгордумы и общественников будет создана специальная комиссия, которая займётся контролем за строительством ЮВХ в районе радиоактивного могильника. Депутат Мосгордумы Павел Тарасов (КПРФ) поддержал эту инициативу, однако призвал сделать этот орган коллегиальным.

«Нельзя допустить узурпации общественного контроля, нельзя, чтобы был человек, который стал лицом общественного контроля, а он через два дня сказал: мы всё посмотрели, всё хорошо. Если мы делаем комиссию по контролю, должны быть представители всех фракций, и чтобы был консенсусный процесс принятия решений», — сказал Тарасов.

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