Псков, , 13:10 — REGNUM В Псковской области введён полный запрет на продажу жевательной и сосательной никотинсодержащей продукции без табака. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий закон приняли сегодня, 30 января, депутаты Псковского областного собрания.

Необходимость введения такого ограничения власти объяснили распространением опасных никотиновых «конфет» среди школьников. Такие факты были выявлены в ряде школ региона.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для граждан — 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 10 до 50 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области решили не ждать принятия Госдумой РФ закона, предполагающего введение запрета оптовой и розничной продажи подобных смесей на территории всей страны. Региональный закон позволит ограничить распространение подобной продукции в Псковской области уже сейчас.

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