Оренбург, , 13:07 — REGNUM В Оренбурге 53-летняя жительница стала жертвой телефонных мошенников. В общей сложности она перечислила злоумышленникам 3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По факту хищения крупной денежной суммы возбуждено уголовное дело. По данным полиции, женщина заказала посредством интернета лекарства для похудения на 6,5 тыс. рублей. После этого ей позвонил мужчина и, представившись московским следователем, заявил, что в отношении компании, у которой куплено лекарственное средство, возбуждено уголовное дела, а оренбурженке полагается компенсация. Незнакомец порекомендовал адвоката, и женщина оплатила адвокатские услуги, перечислив 70 тыс. рублей. В течение месяца доверчивая гражданка делала разные перечисления мошенникам. Общая сумма составила 3 млн рублей.

В начале 2020 года позвонила женщина, которая представилась руководителем финотдела. Она попросила перевести 200 тыс. рублей, чтобы вернуть ранее перечисленную денежную сумму. И опять оренбурженка выполнила указания телефонного мошенника.

Не дождавшись компенсаций, жительница Оренбурга обратилась в полицию.