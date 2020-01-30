Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ближайшее время разработают проект благоустройства площади Добровольского в Северном микрорайоне. Документ подготовят с учётом мнения жителей. Это следует из ответа городской администрации на публикацию ИА REGNUM.

«Администрацией Ворошиловского района проведено совещание по вопросу благоустройства территории, прилегающей к рынку «Шайба» совместно с жителями и общественностью района, по результатам которого будет подготовлен дизайн-проект комплексного благоустройства с учетом пожеланий и предложений граждан», — говорится в сообщении.

О ситуации с парковкой транспортных средств на тротуаре власти проинформировали сотрудников дорожной полиции, о необходимости ремонта остановочного комплекса «площадь Добровольского» — собственника. В настоящее время территория очищена от мусора, земельный участок освобождён от всех незаконных торговых объектов.

«На момент проведения рейдовых мероприятий незаконная торговая деятельность ликвидирована в полном объёме», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовчане потребовали благоустроить площадь Добровольского. Удручающее состояние территории очевидцы зафиксировали камерами мобильных телефонов и выложили в социальных сетях.

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