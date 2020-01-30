Милан, Италия, , 13:04 — REGNUM С 2023 года в Милане будет запрещено использование дизельных обогревателей, заявил в четверг, 30 января, мэр города Джузеппе Сала.

Решение связано с участившимися случаями превышения установленных показателей и образования смога.

Власти Милана, как и ряда других городов страны, ради борьбы со смогом время от времени ограничивают движение личного транспорта (как правило, использующего топливо класса до Евро-4 включительно).

Ранее Сала анонсировал проведение 2 февраля дня полного отказа всех жителей и гостей города от использования автомобилей.