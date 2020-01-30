Рязань, , 13:06 — REGNUM Объединение муниципальных хлебозаводов №1 и №3 поддержали депутаты городской думы Рязани 30 января. Сотрудников переведут в новое предприятие с сохранением должности и заработной платы, сообщает пресс-служба гордумы.

Производство основных сортов хлеба предполагается вести на хлебозаводе № 1, оборудование которого пока работает не на полную мощность. Старые печи хлебозавода № 3 демонтируют и сдадут на металлолом, производство продолжат на действующих площадках. Сотрудников без потерь переведут в объединённое предприятие, оптимизация коснётся управленческого аппарата, бухгалтерии и отдела кадров. Руководителем нового производства, вероятно, станет директор хлебозавода №3 Дмитрий Скворцов.

Объединение хлебозаводов позволит улучшить финансовое положение и конкурировать с частными производителями хлебобулочных и кондитерских изделий. Также планируется работать с крупными торговыми сетями, зарегистрировать бренд «Рязанский пекарь» и организовать интернет-доставку продукции.