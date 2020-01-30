Псков, , 13:04 — REGNUM Обновлённый «закон о тишине» приняли сегодня, 30 января, депутаты Псковского областного собрания, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Первоначальную редакцию законопроекта — это поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» — депутаты посчитали слишком жёсткой и, с учётом поправок, приняли более мягкий вариант документа.

Например, из закона исключён предполагавшийся ранее запрет на запуск фейерверков в вечерние и ночные часы.

«В случае введения этой нормы под запретом оказались бы, например, фейерверки на открытых площадках, которые граждане устраивают во время личных праздничных торжеств», — пояснили в региональном парламенте.

Также в текст закона внесено уточнение, что к нарушающим тишину действиям относится «использование звуковоспроизводящих устройств на повышенной громкости» — иначе под запрет мог попасть даже просто громко включенный после 21:00 телевизор.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон расширяет административную ответственность за нарушение тишины и покоя в вечернее и ночное время — не только на территории домов граждан, но и в общественных местах (улицах, парках, скверах, придомовых территориях многоквартирных и частных домов), а также на объектах индивидуальной застройки — как в черте города, так и в сельской местности.

Напомним, тишину и покой в Псковской области запрещено нарушать в рабочие дни с 21:00 до 8:00 (а также в обеденное время), в выходные и праздники — с 22:00 до 10:00. За нарушение запрета предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 5 до 7 тыс. рублей.

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