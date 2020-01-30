Екатеринбург, , 13:03 — REGNUM Свердловские ветераны предложили создать областной информационный центр, который бы обобщал и распространял информацию о мероприятиях в честь 75-летия Победы. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Инициативу предложил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Числов. По мнению Михаила Васильевича, «Центр Победы» нужно создать при правительстве региона.

«Материалы нужно размещать для широкого круга жителей Свердловской области», — сказал Числов.

На встрече с ветеранами присутствовали вице-губернатор региона Валерий Чайников и глава свердловского департамента информполитики Юлия Прыткова, которые внимательно выслушали Михаила Васильевича.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Свердловского областного совета ветеранов Юрий Судаков отреагировал на скандальные заявления Алексея Венедиктова. Журналист обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. По словам Судакова, Венедиктова «никто не держит» в России.