Ставрополь, , 13:03 — REGNUM Власти Ставрополья намерены расширить в регионе возможности программы социальных контрактов. Планируется увеличить выплату по ним и число получателей такой поддержки, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе губернатора края.

Практика заключения социальных контрактов действует на Ставрополье с 2014 года. За пять лет, по данным властей, заключено 490 контрактов — в основном на создание личных подсобных хозяйств или для начала предпринимательской деятельности. В настоящее время размер выплаты в регионе составляет до 50 тыс. рублей на семью.

«Мы начинали работать с социальными контрактами в 2014 году, с тех пор в их системе ничего не менялось. Считаю логичным увеличить выплату по ним в два раза — до 100 тыс. рублей, и так же в два раза увеличить число получателей такой поддержки», — приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Владимирова.

Напомним, социальным контрактом называется договор между гражданином и органом соцзащиты, который содержит взаимные обязательства по предоставлению помощи в виде денежных выплат или услуг. Человек, который берет эти ресурсы, одновременно принимает на себя определенные обязательства, например, развивать собственное дело и создать рабочие места.