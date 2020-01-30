Турин, Италия, , 13:00 — REGNUM На входе в приход католического храма в одном из пригородов Турина появилась табличка с надписями «Здесь живет еврей» на немецком и итальянском языках, передает Mediaset в четверг, 30 января.

Итальяноязычная надпись поясняет, о каком именно еврее идет речь — об Иисусе.

Табличка была установлена настоятелем храма. Так он решил ответить на скандалы последних недель, связанные с появлениям надписей «Juden hier» на дверях нескольких зданий в разных городах страны.

Часть итальянских наблюдателей отмечают, что в стране действительно растут антисемитские настроения. Другие же полагают, что нечастые одиночные акции намеренно «раздуваются» правящими либералами, чтобы переключить внимание общества с реальных проблем страны на воображаемый рост антисемитизма.