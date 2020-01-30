Грозный, , 12:59 — REGNUM В Чечне в 2020 году будет построено 25 новых школ и девять детских садов. Об этом в ходе совещания по итогам работы комиссии по обращениям граждан, поступившим в ходе прямой линии с главой республики, сообщил первый заместитель председателя правительства региона Иса Тумхаджиев.

Кроме того, по его словам, будет проведен ремонт в четырех школах и двух детских садах.

«Работы уже ведутся. Никаких проблем в этом вопросе нет. Проблема ликвидации трехсменного обучения в школах решается успешно», — цитирует вице-премьера пресс-служба главы и правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Тумхаджиев сообщил, что до конца года в Чечне будут сданы в эксплуатацию 40 объектов образования, в том числе 18 новых школ и 22 детских сада на 1600 мест.

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