Москва, , 13:00 — REGNUM Строительство Юго-Восточной хорды Москвы следует приостановить. Об этом 30 января заявил депутат Московской городской думы Павел Тарасов (КПРФ) на круглом столе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, работы можно проводить только после полноценного исследования участка на предмет наличия там радиационных отходов. При этом делать это одновременно со строительством, как это планируется сейчас, неприемлемо.

«К сожалению, решение пока не полное. Нужно официальное решение о приостановлении строительства. Нельзя одновременно ковшом делать ямы под опоры и проводить радиационные измерения. Это вызовет беспорядок», — отметил Тарасов.

При этом приостановить строительство следует официально, а не временно, чтобы один день стройка не велась, а на следующий день вновь приехали рабочие. Также Тарасов призвал допустить общественность контролировать исследование и рекультивацию радиоактивного могильника.

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