Москва, , 12:58 — REGNUM Не прошло и трех недель с момента вспышки пневмонии неизвестного происхождения в Ухани, как все мировые СМИ и социальные сети погрузились в тревожное освещение событий в Китае и за его пределами, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя закрытие границ РФ с Китаем.

«Мировая шумиха серьезно влияет на мировые рынки ТЭК и металлургии, туризма, ряда других отраслей. Одновременно вверх полетели котировки фармкомпаний и крупных аптечных сетей. Стоит обратить внимание, как подешевевшие голубые фишки китайских компаний сегодня активно скупаются самими китайцами.

Всё происходящее похоже на неплохую инвестиционную идею Пекина по дешевой скупке активов китайских компаний правительством Поднебесной, в результате чего снижается зависимость страны от американских спекулянтов.

Россия должна иметь наготове уже разработанные меры по предотвращению проникновения любого вируса в страну. Первые инициативы по ситуации в Китае были озвучены спустя почти 10 дней после того, как новость о китайском вирусе накрыла все мировые СМИ.

Это очень серьезный временной лаг, и прошедшие перестановки в правительстве не могут его оправдать. От снижения транспортного сообщения России с Китаем в период неопределённости пострадает бизнес ж/д и авиаперевозчиков, туризм и интересы предпринимателей.

Думаю, что до конца зимы, ближе к весне, ситуация с коронавирусом радикально изменится в лучшую сторону», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.

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