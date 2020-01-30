Москва, , 12:56 — REGNUM Срок расследования по уголовному делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову продлен до 7 июня 2020 года, заявил 30 января следователь в Басманном суде Москвы.

«Уголовное дело возбуждено по факту нарушения должностных инструкций при задержании Голунова, — сказал в ходе заседания следователь. — Срок следствия продлен до 7 июня».

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Голунов был задержан в июне 2019 года в Москве. При обыске у него якобы были найдены 3,5 грамма наркотиков.

Спустя пять дней глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что все обвинения с Голунова сняты «в связи с недоказанностью». В настоящее время он признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.

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