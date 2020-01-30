Москва, , 12:55 — REGNUM В РФ распространяется политический вирус, который поражает либеральную общественность, считает советник руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов. Об этом он заявил 30 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«На сегодняшний день ситуация очень серьёзная. У нас два вируса. Один — это коронавирус, с которым государство по понятным причинам будет бороться, и те меры, которые сегодня предпринимаются (вплоть до закрытия границы), отвечают этому вызову, — сказал Маркелов. — Государство реагирует. Но самое опасное — второй вирус. Второй вирус — это вирус, который поражает нашу либеральную общественность, которая начинает под эту сурдинку вопить и кричать, что у нас плохая медицина и что у нас не хватает койко-мест и что наше государство не готово. Этот вирус становится политическим вирусом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ разослал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайской вирусной пневмонии в российские регионы. Указано, что рекомендации предназначены для врачей в инфекционных учреждениях, реаниматологов в инфекционных стационарах и врачей первичного звена. Документ носит временный характер и подлежит обновлению.