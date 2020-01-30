Москва, 30 января 2020, 12:55 — REGNUM В РФ распространяется политический вирус, который поражает либеральную общественность, считает советник руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Михаил Маркелов. Об этом он заявил 30 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ разослал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайской вирусной пневмонии в российские регионы. Указано, что рекомендации предназначены для врачей в инфекционных учреждениях, реаниматологов в инфекционных стационарах и врачей первичного звена. Документ носит временный характер и подлежит обновлению.