Курган, , 12:52 — REGNUM В медучреждения Кургана звонят мошенники от лица сотрудников регионального управления Роспотребнадзора, предлагая купить элитный алкоголь для «комиссии из Москвы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По легенде мошенников, якобы в Курган приезжает комиссия из столицы с проверкой состояния здравоохранения. Для достойной встречи желательно приобрести дорогостоящий элитный коньяк. Деньги требуется перевести на карту, номер которой мошенники всегда готовы продиктовать.

Управление Роспотребнадзора по Курганской области советуют коллегам не попадаться на уловки аферистов.

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