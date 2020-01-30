Усмань, Липецкая область, , 12:47 — REGNUM В Липецкой области сотрудникам ООО «Генборг» выплатили зарплату, которую им задолжал работодатель, — более 15 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

За помощью в прокуратуру обратились сами работники «Генборга», которым в первом полугодии 2019 года не платили зарплату. С января до конца мая 2019 года гендиректор предприятия направлял предназначавшиеся для 197 сотрудников средства на хозяйственные нужды и выплаты кредиторам. В итоге задолженность руководителя перед работниками превысила 15 миллионов рублей.

Также гендиректор ООО «Генборг» уклонился от исполнения судебного решения и не стал выплачивать долги, когда у компании появились деньги. Например, он заключил с ООО «Торговый дом «Стальинвест» соглашение на сумму более 300 тысяч рублей, хотя должен был направить их на расчёт с сотрудниками. В рамках расследования уголовного дела задолженность была полностью погашена.