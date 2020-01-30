Волгоград, , 12:49 — REGNUM Презентация книги «Почётные граждане. Время. Герои. Судьбы» состоялась 30 января в зале Воинской и Трудовой Славы администрации Волгоградской области. Издание рассказывает о 80 личностях, которым присвоили звание почётного гражданина города-героя или региона, сообщает пресс-служба правительства региона.

Работа над 560-страничным трудом велась три года, в книге использованы архивные документы, фотографии и повествования самих героев. Помощь в сборе и подготовке исторических и библиографических материалов оказали Волгоградская областная универсальная научная библиотека имени Максима Горького, Волгоградский областной краеведческий музей, Государственный музей-заповедник «Сталинградская битва», Центр по изучению Сталинградской битвы, краеведы, журналисты. Издание направят в библиотеки и школы муниципальных образований региона, подарят почётным гражданам, семьям и родственникам ушедших из жизни героев книги.

«Почётные граждане — это по-настоящему золотой фонд нации. Создание такой книги считаю важнейшей составляющей работы по защите исторического наследия Волгоградской области и всей страны», — подчеркнул губернатор Андрей Бочаров.

Почётными гражданами города-героя Волгограда за всё время существования звания стали 44 человека, ещё 36 получили высшую награду области.