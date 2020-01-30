Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону разработают концепцию высадки деревьев. Обратить внимание на озеленение города-миллионника подчинённым поручил глава администрации муниципалитета Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, компенсационные посадки необходимо усилить. При необходимости на эти цели будут выделены дополнительные средства. План озеленения областного центра необходимо разработать к 1 июня, пишет Don24.ru.

ИА REGNUM напоминает, что горожане неоднократно обращали внимание городских властей на массовую вырубку здоровых деревьев. Однако, по словам чиновников, уничтожению подлежат только представляющие опасность зелёные насаждения. При этом в январе 2020 года деревья спилили в ростовском парке «Левобережный», который был открыт в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В ростовском парке «Левобережный» вырубили здоровые деревья