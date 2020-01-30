Москва, , 12:51 — REGNUM Антивирусный мультисканер и новый ресурс, который будет предназначен для обмена данными о киберинцидентах, создадут в России в нынешнем году. Об этом 30 января сообщил замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

«В 2020 году планируется создание специализрованрого ресурса, предназначенного для взаимодействия граждан и организаций с уполномоченными органами в целях оперативной передачи данных о противоправных действиях в области информационных технологий, компьютерного мошенничества, навязанных услуг операторов связи, фишинговых схем», — заявил Мурашов на 22-м Национальном форуме информационной безопасности «Инфофорум-2020» и добавил, что данный ресурс будет создан для обеспечения более плотной обратной связи по федеральному проекту «Национальная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

Также замглавы НКЦКИ рассказал, что в нынешнем году планируется создать полнофункциональный общедоступный антивирусный мультисканер для проверки файлов на вредоносность, опытная эксплуатация которого стартует в 2021 году.

Кроме этого, Мурашов указал, что в прошедшем году в России не были допущены крупные происшествия компьютерного плана, могущие негативно повлиять на государственное управление и экономику России, хотя такие попытки происходили неоднократно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ряд компаний, специализирующихся на разработке антивирусного программного обеспечения, намерены продолжить поддерживать операционную систему Windows 7 в течение следующих двух лет.