Грозный, , 12:44 — REGNUM В Грозном могут быть переименованы районы и поселки в черте города. Рассмотреть возможность о присвоении им названий в честь достойных представителей народа Чечни поручил Рамзан Кадыров в ходе совещания по итогам работы комиссии по обращениям граждан, сообщили 30 января в пресс-службе главы и правительства республики.

«Целесообразно назвать эти районы именами славных сынов чеченского народа, которые своим героизмом и мужеством оставили о себе добрую память в нашей истории. Нужно узнать мнение населения и совместно с городской думой решить этот вопрос», — отдал поручение Кадыров.

Напомним, в настоящее время Грозный делится на четыре административных района: Октябрьский, Заводской, Ленинский и Старопромысловский. На днях глава Чечни сообщил о решении переименовать поселок Гикало, относящийся в Грозному, в честь его бывшего главы Джамлайла Алиханова, погибшего от рук террористов.

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