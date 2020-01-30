Нур-Султан, , 12:42 — REGNUM Правительство Казахстана выделило 1,5 млрд тенге ($4 млн) для покупки дополнительных средств защиты от вирусов. Об этом 30 января заявил журналистам заместитель председателя правительства республики Бердибек Сапарбаев.

По его словам, средства буду выделены из резерва правительства и направлены на покупку масок и других защитных средств. Заместитель премьер-министра опроверг слухи о дефиците медицинских масок в аптеках.

«Если в каких-то аптеках их нет, вы нам скажите, и мы из запасов туда доставим», — добавил Сапарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января между Казахстаном и Китаем приостановлено автобусное сообщение. Власти республики планируют прекратить железнодорожное сообщение с 1 февраля и авиасообщение — с 3 февраля.

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