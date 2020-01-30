Курган, , 12:40 — REGNUM Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о своей простуде в социальных сетях. Но болезнь не отвлекла его от важных дел, отмечает глава региона.

Скриншот с официального аккаунта главы Зауралья Instagram.com/shumkov_vm

«Ну здрасссьте… Завтра так-то в дорогу», — подписал Вадим Шумков фото с чаем, мёдом и «Антигриппином».

Земляки посочувствовали главе Зауралья и пожелали скорейшего выздоровления.

Меж тем региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что на четвёртую неделю 2020 года в Курганской области зарегистрировано 4 149 случаев ОРВИ, что является низким уровнем заболеваемости. В Зауралье привито от гриппа 48,5% населения, поэтому заболеваемость ниже пороговых значений, поясняют курганские эпидемиологи.