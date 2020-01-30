Киев, , 12:35 — REGNUM Заслуженному деятелю искусств Украины, режиссёру Юрию Ляшенко удалось вернуть ранее незаконно отнятые мошенниками две квартиры в Киеве. Отбиться от рейдеров ему помог президент Украины Владимир Зеленский при содействии сотрудников офиса противодействия рейдерству. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook.

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Зеленский рассказал, что Ляшенко обратился к нему в конце 2019 года. Режиссёр сообщил, что рейдеры захватили жильё, доставшееся ему в наследство от умершей родственницы. По словам Ляшенко, ему удалось через суд доказать свою правоту, однако нотариус отказался выполнять решение Верховного суда. Впоследствии деятель искусств узнал, что квартиры перерегистрировано на третьих лиц.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2449174251999603/

«Я в сопровождении его адвокатов отправился к вновь созданному офису противодействия рейдерству, где комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ», — добавил Зеленский.

В настоящее время незаконно занимавшие жильё граждане съехали, а обе квартиры возвращены в собственность Ляшенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости изменить систему контроля и регистрации собственности в стране.