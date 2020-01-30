Москва, , 12:31 — REGNUM Границы России на Дальнем Востоке будут закрыты. Распоряжение об этом сегодня, 30 января, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

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Согласно документу, закрытие границы РФ в Дальневосточном ФО — это одна из мер по нераспространению китайского коронавируса на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия не считает целесообразной идею закрытия границы с Китаем в связи со вспышкой коронавируса.

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