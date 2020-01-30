Донецк, 30 января 2020, 12:38 — REGNUM Власти ДНР планируют открыть санитарно-карантинные пункты на линии разграничения с Украиной, если на Украине выявят китайский коронавирус. Об этом заявил директор департамента государственной санитарно-эпидемиологической службы (ГСЭС) ДНР Дмитрий Клишкан, сообщило 30 января «Донецкое агентство новостей».
Чиновник отметил, что случаев заражения коронавирусом ни в ДНР, ни на прилегающих территориях России не зафиксировано.
Он рассказал, что механизм организации пунктов карантина разработан, определены ответственные учреждения здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Международные авиалинии Украины» сообщили, что совершат два рейса в Китай, которыми могут воспользоваться граждане Украины, чтобы вернуться домой. После этого авиасообщение Украины с Китаем будет приостановлено.
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