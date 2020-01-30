Екатеринбург, , 11:53 — REGNUM В Свердловской области 24-летний гражданин осуждён за особо жестокое убийство инвалида. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Преступление произошло 27 февраля 2019 года. Внук приехал в гости к своей бабушке и начал упрекать её сожителя в том, что тот стал для неё обузой. Затем он облил его бензином, выволок на улицу и поджёг одежду. Пожилой мужчина скончался в больнице.

Преступник получил 17 лет 17 лет и 15 дней лишения свободы. Из них пять лет он пробудет в тюрьме. Также осуждённый обязан уплатить дочери погибшего 600 тыс. рублей морального вреда.