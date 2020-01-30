Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону пытаются остановить строительство многоэтажного жилого дома на площади Гагарина. Соответствующее обращение к городским властям опубликовано в сервисе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации.

«Строительство этого дома только ухудшит транспортную ситуацию в городе, а самое главное, нарушит архитектурный ансамбль города», — считает автор петиции.

ИА REGNUM ранее сообщало, что администрация Ростова-на-Дону выдала разрешение на строительство высотки на площади Гагарина. Жилой комплекс «Кристалл-2» планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

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