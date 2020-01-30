Чита, , 11:45 — REGNUM Решение депутатов городской Думы Читы (Забайкальский край) не пускать журналистов на заседания комитетов, потому что это, якобы, влечёт большое количество неправильно подаваемой в СМИ информации, переросло в скандал. Представители СМИ публично возмутились закрытостью народных избранников, а прокуратура региона пообещала дать оценку их действиям по итогам объявленной проверки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Власти объявляют о своей открытости, а на деле закрывают заседание. Это нарушение, посягающее на базовые нормы работы журналистов», — сказал председатель регионального отделения Союза журналистов России Александр Потяев в комментарии ИА «Чита.Ру». В случае необходимости он пообещал поднять данный вопрос на уровень Союза журналистов России.

Тем временем начальник отдела управления прокуратуры края Ольга Солдатова известила, что по поручению прокурора Забайкальского края Василия Войкина региональное надзорное ведомство уже организовало проверку сообщений о закрытии от журналистов заседаний комитетов представительного органа краевой столицы.