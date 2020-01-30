Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Сотни рабочих из различных СМУ петербургского «Метростроя» пришли к головному офису компании, чтобы потребовать выплат заработной платы, утром 30 января. сообщили корреспонденту ИА REGNUM участники событий. По их словам, всего у дверей управления появились около 200 человек.

Работников запустили в управление и пригласили на собрание, на котором руководство пообещало закрыть задолженность по зарплате до 15 февраля. По словам рабочих, общались с ними заместители генерального директора «Метростроя» Алексей Старков и Сергей Сепитый.

Напомним, утром 30 января также стало известно, что городской бюджет перевел компании 200 млн рублей на выплату зарплат за ноябрь и декабрь. Однако рабочие настаивают, что этой суммы не достаточно, чтобы покрыть все долги. Так, проблемы с выплатами имеются у «Тоннельного отряда-3», СМУ-9 и других. Дольше всех приходится ждать выплат тем, кто, отчаявшись, уволился из компании ранее, но полный расчет не получил.

«Метрострой» не отвечает на поставленный вопрос, поможет ли закрыть Управлению-15 зарплату за июль-август 2019 года. Пока что очередная прокурорская проверка зарплаты. Я совершенно не против проверок, но пусть «Метрострой» ответит на вопрос, когда он отдаст деньги на погашение зарплаты за июль-август 2019 года. В конце концов, то, что все СМУ стали банкротиться, есть и вина экономического блока «Метростроя», — пожаловалась в соцсетях сотрудница Управления-15 Лиана Беляева.

Напомним, проблемы с выплатами метростроевцам начались еще в 2018 году, те периодически устраивали забастовки и не выходили в забой. В декабре 2019 года генерального директора компании Николая Александрова арестовали по делу о растрате 178 млн рублей при фиктивных поставках щебня на стройку Фрунзенского радиуса метро. В январе его отпустили из СИЗО под домашний арест.

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