Магас, , 11:42 — REGNUM В Ингушетии выявлены нарушения при предоставлении жилья для детей-сирот. В рамках обязательств по обеспечению жильем 61 человеку из категории детей-сирот были предоставлены квартиры, построенные с нарушениями технического задания. Ущерб превысил 74 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе прокуратуры региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении должностных лиц минобра республики. Также попал под статью о мошенничестве генеральный директор компании «Мрия».

Следствие установило, что чиновники из минобра заключили со строительной компанией три госконтракта на предоставление благоустроенных квартир детям-сиротам. Несмотря на то, что жилье не соответствовало техническим заданиям, 61 квартира была принята актами приемки.