Москва, , 11:41 — REGNUM Заявления Евы Шлосс и реакция на них на Западе значимы лишь как свидетельства умственной и моральной деградации современного западного общества, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 30 января, комментируя высказывания бывшей узницы Освенцима.

Как сообщалось ранее, сводная сестра Анны Франк Ева Шлосс в эфире одного из британских телеканалов заявила, что фотографии освобождения Освенцима солдатами Красной армии являются «поддельными», потому что у освобождавших не было фотоаппаратов.

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«Прочитав это сообщение, я вспомнил советское время, отца, освобождавшего Польшу, Германию, Чехословакию. Даже нам, детям фронтовиков, было абсолютно безразлично, что думают об их подвиге в Западной Европе. Тем более — в Голландии. И уж точно это было безразлично им, фронтовикам: они сделали своё дело, были справедливо уверены в его праведности, были заняты устройством своей послевоенной жизни. Принести им боль, разгневать могло только пренебрежение к их военным делам у нас в стране и в социалистическом содружестве — там, где остались могилы их товарищей, братьев по оружию.

Как много изменилось с тех пор! Ту силу памяти в нас попытались искоренить, но быстро опомнились. Однако того государства, которое обеспечило послевоенный мир и при котором даже если кто-то и смел пискнуть подобным образом, это ничего не значило, уже нет.

Сегодня даже такие писки нас задевают. Между тем с исторической точки зрения они ничтожны.

Значимы они в другом: как свидетельства умственной и моральной деградации современного западного общества. У солдат, освобождавших «Освенцим» , не было фотоаппаратов, говорит одна из бывших узниц, и ей серьёзно внимают… Может быть, красноармейцы, освободившие этот и многие другие нацистские лагеря смерти, ещё и «селфи» у бараков должны были делать?

Показательна также метаморфоза, произошедшая со сводной сестрой Анны Франк с 2012 года. Несмотря на все военные и внешнеполитические достижения нашей страны последних лет, на Западе считают, что подобной исторической ложью могут нанести нам ущерб (не считали бы, не занимались бы этой гадостью). Над этим надо задуматься, надо ответить на вопрос, почему они так считают, в чём видят сегодняшнюю нашу слабину.