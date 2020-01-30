Сингапур, , 11:37 — REGNUM Сегодня утром, 30 января, из китайского города Ухань, где произошла вспышка нового типа коронавируса, были эвакуированы 92 гражданина Сингапура. Об этом со ссылкой на министерство иностранных дел страны сообщает газета Гонконга South China Morning Post.

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По данным внешнеполитического ведомства, из эпицентра вспышки заболевания жители Сингапура были вывезены рейсом TR121 авиакомпании Scoot.

Прибывшие уже прошли медицинский осмотр в аэропорту Чанги. Те граждане, у которых выявлены признаки лихорадки или симптомы респираторного заболевания, были доставлены в больницы для дальнейшего обследования. Остальные пассажиры, включая консульских работников МИД, которые сопровождали граждан Сингапура из Уханя, помещены в карантин сроком на 14 дней.

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Как сообщало аи, на сегодняшний день случаи заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во всех регионах КНР. Кроме того, вирус также распространился и за пределы материкового Китая. Число стран, где отмечены случаи заболевания новым типом пневмонии, приближается к 20. В их числе, Япония, Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Канада, США, германия, Франция, Вьетнам.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае превысило 7,7 тыс. человек, из них 170 скончались.

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