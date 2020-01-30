Майкоп, , 11:40 — REGNUM Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов открылся в Майкопе. Он создан на базе Адыгейского института повышения квалификации в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование», сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе главы и правительства республики.

Отмечается, что в центре созданы необходимые условия для изучения передовых образовательных программ, освоения и внедрения индивидуальных подходов к обучению, направленных на раскрытие способностей каждого ребенка.

Здесь имеются предметные лаборатории для проведения специальных курсов повышения квалификации педагогов, оборудование для занятий робототехникой, комплексы виртуальной реальности и другое. На ремонт и оснащение центра из федерального и регионального бюджетов было направлено 42 млн рублей.

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