Липецк, , 11:40 — REGNUM Для координации федеральных, региональных и муниципальных служб, а также для мониторинга на постоянной основе ситуации с пневмонией нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Липецкой области создан оперативный штаб. Об этом 30 января сообщил глава региона Игорь Артамонов, его слова приводит пресс-служба администрации региона.

«Ситуации с коронавирусом уделяется особе внимание», — заявил Артамонов.

Также он рассказал, что на территории области находятся предприятия, с работающими на них гражданами Китая, в вузах — обучаются китайские студенты, а туристы и бизнесмены посещают как Китай, так и другие страны.

«Все службы должны быть предельно внимательны», — указал глава Липецкой области.

Помимо этого, он отметил, что под особым контролем находятся липецкий аэропорт, гостиницы, а также другие места массового пребывания туристов и организации, в которых работают граждане Китая.

Кроме этого, Артамонов подчеркнул, что в случае появления тревожных сигналов именно туда будут направлены оперативные бригады медиков и сотрудников эпидемиологической службы для проведения мероприятий противоэпидемической направленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее южнокорейская авиакомпания Korean Air сократила количество своих авиарейсов в Китай и отменила полеты в китайский город Ухань, в котором впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV.