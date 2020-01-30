Остин, США, , 11:34 — REGNUM Devolver Digital показала несколько секунд геймплея из предстоящей игры Serious Sam 4: Planet Badass. Ролик был опубликован на странице компании в Twitter 29 января.

https://twitter.com/devolverdigital/status/1222598382348144640

Издатели в шутку написали что, «глава отдела маркетинга погиб, доставая эту запись у разработчиков». В ролике показано, как Сэм стреляет в камикадзе из дробовика.

Напомним, Serious Sam 4: Planet Badass анонсировали ещё в 2018 году. Пока неизвестно, когда состоится полноценный релиз игры.

Читайте ранее в этом сюжете: «Свой сорт ужаса»: авторы Resident Evil 3 рассказали о создании Немезиса