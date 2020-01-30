Салехард, , 11:32 — REGNUM На Ямале готовы к возвращению местных жителей из Китая с симптоматикой новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко на пресс-конференции 30 января 2020 года.

Главой ЯНАО Дмитрием Артюховым подписан план профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. В 12 стационарах подготовлены специальные койко-места, а также аппараты искусственной вентиляции лёгких и защитные костюмы. Три лаборатории на территории Ямала оборудованы для диагностики коронавирусной инфекции.

Кроме того, с персоналом ямальских аэропортов проведены семинары и учения, разработан алгоритм действий на случай выявления тепловизором пассажира с повышенной температурой тела.

Чтобы не подхватить смертельно опасный вирус 2019-nCoV, Людмила Нечепуренко рекомендует воздержаться от поездок в основной очаг инфекции — в Китай — до стабилизации ситуации.