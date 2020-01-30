Омск, , 11:32 — REGNUM Снежный коллапс в Сибири переживает не только Алтайский край. В конце января в интернете распространилось видео расчистки трассы из Омска в Казахстан, заметённой снегом.

Заснеженная трасса в Омской области Скриншот с youtube.com

«Сугробы высотой с грузовик», — передаёт «Город55», добавляя, что под завалами оказались около 100 грузовых фур.

Автомобилистам понадобилась помощь спецтехники, так как откопать машины своими силами оказалось невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, снежный коллапс обрушился на Алтайский край. В момент пика непогоды более 260 населенных пунктов этого региона оказались отрезанными от основных магистралей. Более 1,5 тыс. км дорог требовали расчистки.

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Что касается Омской области, здесь также фиксируются «снежные» рекорды.

Суточный максимум по осадкам за весь период наблюдений, начиная с 1900 года, был перекрыт в Омске 27 января 2020 года.

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