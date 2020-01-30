Барнаул, , 11:31 — REGNUM Власти Алтайского края обнародовали информацию о ходе выполнения программы «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом». По данным официального сайта региона, в 2019 году на Алтай переехали 1868 участников программы и членов их семей, что в 1,9 раза больше запланированной численности переселенцев.

«Наибольшее количество соотечественников прибыло на территорию Алтайского края из Казахстана (порядка 80% от общего числа прибывших), прибывают также соотечественники из Азербайджана, Армении, Германии, Киргизии, Латвии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Швейцарии.

Высшее или среднее профессиональное образование имеют 83% прибывших переселенцев. Трудовой или предпринимательской деятельностью заняты 70,4% от числа трудоспособных участников программы, они нашли работу в сфере промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Более 20% являются студентами вузов и колледжей», — пояснили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.

Также известно, что более 86% прибывших в Алтайский край по программе проживают в городах региона, около 14% — в сельской местности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на территорию Алтайского края переехали 1763 соотечественника — это в 1,7 раза больше запланированной численности. Трудовой, предпринимательской или иной деятельностью (включая обучающихся в образовательных организациях края) были заняты 65,1% от числа трудоспособных участников программы и членов их семей.

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