Ставрополь, , 11:33 — REGNUM На Ставрополье возбудили уголовное дело по факту гибели местного жителя во время полета на параплане в Кабардино-Балкарской Республике. Подозреваемым стал 29-летний житель Казахстана, который оказал умершему услугу по экстремальному катанию, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, трагедия произошла 4 января 2020 года в районе горного парадрома «Чегем» в КБР. 19-летний турист из Ставропольского края решил полетать на параплане «СКАТ». Владелец параплана взял с молодого человека 5 тыс. рублей и допустил его к полету. При этом подозреваемый проигнорировал тот факт, что летный сезон для таких полетов уже закрыт.

«Подозреваемый допустил посадку молодого человека в эксплуатируемое им сверхлегкое воздушное судно, понимая, что полет в этот период времени создает реальную опасность и не отвечает требованиям безопасности», — отметили в СК.

Парапланом управлял сам владелец, но и он не справился с погодными условиями. При попытке взлета воздушное судно не набрало нужную высоту «в виду ненадлежащих действий подозреваемого» и столкнулось со склоном горы. В результате 19-летний турист скончался, а подозреваемый получил травмы и был госпитализирован.

Против владельца параплана возбуждено дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование продолжается.