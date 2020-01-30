Москва, , 11:31 — REGNUM Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайской вирусной пневмонии направлены Минздравом в российские регионы. Документ опубликован 30 января на сайте министерства.

Указано, что рекомендации предназначены для врачей в инфекционных учреждениях, реаниматологов в инфекционных стационарах и врачей первичного звена. Документ носит временный характер и подлежит обновлению.

«В настоящее время средства специфической коронавирусной инфекции находятся в стадии разработки», — указано в документе.

Отмечено также, что в рекомендациях учтены данные Всемирной организации здравоохранения, а также центров по контролю за заболеваемостью в Китае, США и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 января из России в Китай будет ходить только один поезд.

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