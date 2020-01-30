Кадуна, Нигерия, , 11:34 — REGNUM В ходе крупного исследования было обнаружено, что оружие, используемое в межобщинных столкновениях в трех штатах на севере Нигерии, происходит из таких стран, как Ливия, Турция и Кот-д'Ивуар. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в течение трех лет следователи изучили сотни единиц оружия и боеприпасов в Кадуне, Кацине и Замфаре, где регулярно происходят столкновения между фермерами и полукочевыми скотоводами.

Среди прочего эксперты обнаружили оружие, изготовленное в Турции и связанное с неназванной сетью торговцев людьми. Они также обнаружили штурмовые винтовки из Ирака, подобные тем, которые использовались исламистскими группами, действующими в Сахеле.

В ходе исследования также было выявлено, что сходство видов используемого оружия предполагает общий источник его поставок, однако следователи стремились подчеркнуть, что это не означало, что скотоводческие общины в Нигерии связаны с террористическими группами.

Как отмечают репортеры, центральные и северные штаты Нигерии на протяжении десятилетий страдают от межэтнических столкновений. В 2018 году в Международной кризисной группе заявили, что межэтнический конфликт был в шесть раз более смертоносным, чем мятеж террористической организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).