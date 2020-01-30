Брянск, , 11:28 — REGNUM Региональный организационный комитет по проведению Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны — «Диктант Победы» в 2020 году в Брянской области возглавил губернатор Александр Богомаз. Мероприятие пройдёт во всех районах, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия».

Диктант будут писать на площадках средних школ, библиотек и домов культуры. По словам единороссов, подобные работы это не только проверка знаний о Великой Отечественной войне, но и возможность узнать новую информацию о забытых подвигах героев, обязанность противостоять тем, кто пытается переписать историю.

В 2019 году на территории региона была открыта 21 площадка для написания диктанта на базе высших и средних специальных учебных заведений, в мероприятии приняли участи 1,2 тысячи человек.