Самара, , 11:31 — REGNUM Интеллектуально-транспортная система (ИТС) появится на дорогах Самарской области в течение ближайших трех лет. Об этом 29 января сообщил глава регионального министерства транспорта Иван Пивкин на заседании губернской думы.

По его словам, при помощи данной системы будет осуществляться мониторинг ситуации на дорогах в столице Самарской области и в городе Тольятти. Кроме этого, появится возможность управлять пассажирским транспортом и следить за состоянием и износом дорог.

Иван Пивкин также отметил, что к данной системе можно будет подключить камеры фото‑ и видеонаблюдения на дорогах и терминалы для оплаты проезда в маршрутных автобусах и на платных магистралях.

Отмечается, что торги по поиску подрядчика для монтажа соответствующего оборудования планируются начать уже в феврале текущего года. Данный проект будут курировать сотрудники Федерального дорожного агентства.

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