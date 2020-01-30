Москва, , 11:23 — REGNUM В Москве восстановили движение второй линии Московских центральных диаметров (МЦД) на Курском направлении — со стороны подмосковного Подольска. Об этом 30 января сообщила пресс-служба АО «Центральная ППК».

«Движение электропоездов на МЦД-2 и Курском направлении восстановлено. Локомотивной бригадой принимались все возможные меры для скорейшего устранения неисправности поезда», — говорится в сообщении.

В настоящее время движение поездов вводится в график.

Как сообщало ИА REGNUM, на втором Московском центральном диаметре произошел сбой в движении электропоездов из-за неисправности поезда.

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