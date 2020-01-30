Сеул, , 11:23 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Korean Air сократила количество своих авиарейсов в Китай и отменила полеты в китайский город Ухань, в котором впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV. Об этом 30 января сообщается на официальной странице авиаперевозчика в соцсети Facebook.

«Korean Air приостанавливает вылеты из аэропорта Инчхон в (китайский) Ухань до 27 марта, а также отменит или сократит количество авиарейсов в Китай в связи с падением спроса на фоне распространения коронавируса», — говорится в сообщении авиакомпании.

Также в нем уточняется, что южнокорейская авиакомпания предпринимает меры экстренного характера для борьбы с новой инфекцией, для чего ею сформирована группа экстренного реагирования, которая будет координировать действия с руководством аэропортов, экипажами самолетов и медицинскими службами на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 31 января один из двух запланированных чартерных самолетов из Южной Кореи вернет на родину южнокорейских граждан из китайского Уханя.