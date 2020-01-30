Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM В мэрии Екатеринбурга решили не проводить акцию по бесплатной раздаче медицинских масок. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Как сообщили изданию в пресс-службе горздрава, инициативу сразу связали с коронавирусом. Чновники решили отказаться от её проведения в жизнь, чтобы не допустить панических настроений среди горожан.

Акция должна была начаться в 17:00 в торговых центрах города и кинотеатре «Континент Синема».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Уральском федеральном университете продлили каникулы для китайских студентов вуза, которым могут не разрешить выезд в Россию. Также в учреждении готовы предложить учащимся дистанционное обучение.

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